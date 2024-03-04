Бомбардировщики США во время учений пролетят над центром Стокгольма

Ранее финские ВВС сообщили, что в учениях Nordic Response 24, являющихся составной частью маневров НАТО Steadfast Defender, примут участие более 100 самолетов из Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран — членов НАТО. В учениях примут участие истребители, самолеты-дозаправщики, транспортные самолеты и самолеты наблюдения, а также транспортно-боевые самолеты и вертолеты. В число истребителей пятого поколения, участвующих в учениях, войдут F-35A Королевских ВВС Норвегии и F-35B Корпуса морской пехоты США, действующие из Норвегии, а также F-35B Королевских ВВС с авианосца HMS Prince of Wales. Учения пройдут 4—15 марта на территориях северных регионов Норвегии, Швеции и Финляндии, как сообщило Министерство обороны Швеции, в них будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих из 14 стран.