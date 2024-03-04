Бомбардировщики США во время учений пролетят над центром Стокгольма

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. ВВС Швеции 6 марта планируют провести совместные учения с американской группой бомбардировщиков. Самолеты B-1B Lancer и B-52 Stratofortress и шведский Jas 39 Gripen «пройдут над значительной частью шведского воздушного пространства», а при хорошей погоде в полдень будут видны над центром Стокгольма и города Уппсалы в 70 км от столицы, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.
«Именно Швеция возглавляет маневры, — поясняется в пресс-релизе. — Они планировались уже давно и представляют собой двусторонние учения Швеции и США. Пройдя воздушное пространство Швеции, самолеты присоединятся к учениям НАТО Nordic Response, которые являются частью Stedfast Defender».
Цель учений — «отработать оборону Швеции» и «способность действовать вместе с другими странами, в данном случае с США». «Мы постепенно увеличивали и развивали наши навыки сотрудничества, отрабатывая всю цепочку — от связи до сопровождения и метания боевыми боеприпасами», — говорится в сообщении пресс-службы Вооруженных сил Швеции.
Ранее финские ВВС сообщили, что в учениях Nordic Response 24, являющихся составной частью маневров НАТО Steadfast Defender, примут участие более 100 самолетов из Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран — членов НАТО. В учениях примут участие истребители, самолеты-дозаправщики, транспортные самолеты и самолеты наблюдения, а также транспортно-боевые самолеты и вертолеты. В число истребителей пятого поколения, участвующих в учениях, войдут F-35A Королевских ВВС Норвегии и F-35B Корпуса морской пехоты США, действующие из Норвегии, а также F-35B Королевских ВВС с авианосца HMS Prince of Wales. Учения пройдут