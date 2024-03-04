Лукашенко подписал указ о переводе на военное время госорганов и организаций

Таким образом, в Беларуси президентским указом усовершенствован порядок перевода госорганов с мирного на военное время. Также изменен порядок обеспечения согласованного и эффективного взаимодействия госорганов и организаций при возникновении угроз нацбезопасности с учетом изменения военно-политических условий.