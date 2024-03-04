Лукашенко подписал указ о переводе на военное время госорганов и организаций

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ о переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени, сообщил 4 марта телеграм-канал «Пул Первого».
Таким образом, в Беларуси президентским указом усовершенствован порядок перевода госорганов с мирного на военное время. Также изменен порядок обеспечения согласованного и эффективного взаимодействия госорганов и организаций при возникновении угроз нацбезопасности с учетом изменения военно-политических условий.
Отдельно указ определил круг госорганов, на которые распространяется его действие. Документ, как уточняется, дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Нацсобрания, Конституционным и Верховным судами.
А еще при введении военного положения указ предусматривает возможность присвоения воинских званий руководителям отдельных госорганов и ряда организаций.
Сообщается, что новый указ позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование госаппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время.
Напомним, ранее Лукашенко сказал о новой Военной доктрине Беларуси.