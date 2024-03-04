Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты

«Спасибо, Туск! Помогаешь нам переориентировать экспорт на Дальний и Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Мы не против, блокируйте, вы-то там с голодухи и высоких цен не помрёте? Нравится пилить тот, Туск, сук, на котором сидите? Странные политики в Европе “убивают” свою экономику и вынуждают голодать собственных граждан, зачем? Так много вопросов и так мало ответов, но время покажет», — написал Каргинов в своем Telegram-канале.