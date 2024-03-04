Зеленский назвал размер экспорта Украины через зерновой коридор

20 февраля, из-за ввоза в Европейский союз сельскохозяйственной продукции с Украины и падения цен на зерно, в Польше на акции протеста вышли фермеры. Тогда аграрии перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам.