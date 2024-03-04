Зеленский назвал размер экспорта Украины через зерновой коридор

«Зерновой коридор продолжает демонстрировать хорошую динамику — приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн», — отмечается в публикации.
Зеленский добавил, что Киев прорабатывает альтернативные маршруты поставок зерна в Европу — через Молдавию и по Дунаю.
17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.
20 февраля, из-за ввоза в Европейский союз сельскохозяйственной продукции с Украины и падения цен на зерно, в Польше на акции протеста вышли фермеры. Тогда аграрии перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам.