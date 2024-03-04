В понедельник, 4 марта, губернатор Александр Гусев вручил государственные награды Российской Федерации и награды Воронежской области отличившимся жителям региона. Высоких наград удостоились 30 человек, половина из них — медицинские работники. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
— Среди награждаемых есть работники промышленных предприятий, сотрудники муниципальных органов власти, депутаты, общественные деятели. У каждого из вас — свое призвание. Но все вы — настоящие труженики. Все вы вносите ощутимый вклад в развитие региона, страны и приумножение человеческого капитала. Именно этим ключевым направлениям была посвящена большая часть Послания нашего Президента Федеральному Собранию. Вместе мы делаем одно важное дело — обеспечиваем благополучие жизни сограждан. Это — командная работа, и я рад, что в нашей команде такие замечательные люди, как вы, — сказал глава региона.
За проявленную самоотверженность во время работы в зоне СВО губернатор вручил воронежским медикам медали Луки Крымского. Также благодарность президента Российской Федерации была объявлена медсестре кардиоревматологического отделения Воронежской областной детской клинической больница № 1 Инне Дуровой.
— Считаю необходимым отдельно отметить наших дорогих медработников, которым довелось трудиться в зоне проведения специальной военной операции. Вам приходилось сталкиваться со сложностями и рисками. Но вы проявили высокую гражданскую ответственность, с честью и достоинством выполнили свою профессиональную миссию. Спасибо вам за смелость и верность долгу, — поблагодарил Александр Гусев.
Губернатор Александр Гусев вручил госнаграды 30 воронежцам За большой личный вклад в поддержку военнослужащих и их семей, активную общественную деятельность губернатор наградил почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской» руководителя регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Маргариту Масленникову.
В завершение церемонии глава региона поздравил всех с полученными наградами, а женщин еще и с приближающимся праздником — 8 Марта.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах. В документе указано, что знаком отличия «За наставничество» награжден машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Воронеж-Курский Юго-Восточной дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» Роман Косиньков.