Губернатор Александр Гусев вручил госнаграды 30 воронежцам

— Среди награждаемых есть работники промышленных предприятий, сотрудники муниципальных органов власти, депутаты, общественные деятели. У каждого из вас — свое призвание. Но все вы — настоящие труженики. Все вы вносите ощутимый вклад в развитие региона, страны и приумножение человеческого капитала. Именно этим ключевым направлениям была посвящена большая часть Послания нашего Президента Федеральному Собранию. Вместе мы делаем одно важное дело — обеспечиваем благополучие жизни сограждан. Это — командная работа, и я рад, что в нашей команде такие замечательные люди, как вы, — сказал глава региона.