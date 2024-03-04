Сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы за выборами президента РФ

«Общественное наблюдение будет обеспечено на каждом из 2 тысяч 58 участков. В этом году состав корпуса такой: 51% — в возрасте от 18 до 35 лет; 25% — в возрасте от 35 до 50 лет; 24% — старше 50 лет», — говорится в сообщении.