Аринов доложил Токаеву о ситуации с землетрясением в Алматы

«Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе ведомства в связи с произошедших в Алматы землетрясениями. Алгоритм действий, основанный на поручениях главы государства, в целом был выдержан в необходимых параметрах. Ситуация в городе спокойная, все службы четко функционируют в соответствии с утвержденными планами. Президент поручил министру в интересах жителей мегаполиса продолжать тесно взаимодействовать с акимом Ерболатом Досаевым и всеми городскими службами для обеспечения контроля над положением в Алматы», — сообщил Уали в понедельник.