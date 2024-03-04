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Аринов доложил Токаеву о ситуации с землетрясением в Алматы

Алматы. 4 марта. КазТАГ — Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о ситуации с землетрясением в Алматы, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе ведомства в связи с произошедших в Алматы землетрясениями. Алгоритм действий, основанный на поручениях главы государства, в целом был выдержан в необходимых параметрах. Ситуация в городе спокойная, все службы четко функционируют в соответствии с утвержденными планами. Президент поручил министру в интересах жителей мегаполиса продолжать тесно взаимодействовать с акимом Ерболатом Досаевым и всеми городскими службами для обеспечения контроля над положением в Алматы», — сообщил Уали в понедельник.

4 марта в 35 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 6,1. В Алматы жители почувствовали толчки силой 5 баллов. Сохраняется угроза повторных толчков.

Как сообщили в акимате города, метро Алматы запустят после обследования, объекты снабжения работают штатно.

В связи с землетрясением запущена горячая линия.

В акимате Алматы также заверили, что основные выявленные после землетрясения повреждения не влияют на несущие конструкции.