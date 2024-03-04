Чебан: предпосылок для дальнейшего снижения тарифа на газ пока нет

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Тариф на газ для конечных потребителей в ближайшее время не может быть снижен, заявил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Он отметил, что как только только появятся предпосылки для дальнейшего снижения тарифа, «Молдовагаз» обратится с соответствующим запросом в Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ).
«На данном этапе таких предпосылок мы не видим. Все зависит от цены покупки газа. Напомню, до 1 мая мы закупаем газ у АО “Энергоком”. Поэтому цена закупки сейчас выше, чем цены на рынке, это мы должны признать. Даже по сравнению с “Газпромом” они выше», — сказал Чебан в эфире Cinema 1.
По его словам, сейчас компания не может получить весь необходимый объем газа от «Газпрома», поэтому вынуждена закупать его дополнительно.
Чебан также указа на то, что при расчете тарифа учитывается не только цена закупки газа, но и ряд дополнительных факторов: курс лея, цена на транспортировку и распределение, затраты на зарплату, инфляция и прочее.