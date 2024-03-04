Чебан: предпосылок для дальнейшего снижения тарифа на газ пока нет

«На данном этапе таких предпосылок мы не видим. Все зависит от цены покупки газа. Напомню, до 1 мая мы закупаем газ у АО “Энергоком”. Поэтому цена закупки сейчас выше, чем цены на рынке, это мы должны признать. Даже по сравнению с “Газпромом” они выше», — сказал Чебан в эфире Cinema 1.