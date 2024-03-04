Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе

По словам губернатора, в Севастополе общество и власть ориентированы на помощь и поддержку защитников Родины и их близких.
«Конечно, эта работа должна не то что не сбавлять темпы, а получить новое развитие и новые акценты», — отметил Развожаев.
Он напомнил, что в регионе еще в 2022 году был принят закон о поддержке участников СВО и членов их семей, согласно которому огромное количество льгот предоставляется, включая земельные участки для севастопольцев, которые приняли участие в спецоперации. И эта работа не только на первом месте, но и постоянно совершенствуется.
«Мы постоянно и количество мер, и категорий поддержки “рихтуем”, потому где-то какие-то вещи сразу не были учтены, а жизнь диктует новые задачи, и мы оперативно вносим изменения в закон. Эта работа занимает первое место в ежедневных процессах, чтобы ребята и их семьи чувствовали заботу государства», — сказал глава региона.
В городе действует отделение фонда «Защитники Отечества» и ряд других направлений, в рамках которых оказывается поддержка участникам спецоперации, добавил Развожаев. Поддержку имеют не только моряки Черноморского флота и морпехи, но и бойцы Росгвардии, которые тоже направляются для решения задач в зону СВО, и сотрудники других специальных служб, включая МЧС.
«Потому что огромные задачи в том числе наши севастопольские ребята по разминированию решали на “передке”, — отметил Развожаев.
При этом, по словам губернатора Севастополя, трудно переоценить такой новый национальный проект в России, как «Время героев», старт которого анонсировал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию 29 февраля.
«Кадровый проект “Время героев” — это то, что необходимо делать. Потому что мы понимаем, что специальная военная операция уже создала и выдвинула новые лица, новых людей для политики, госуправления, для местного управления. И понятно, что этим людям надо сейчас активно давать возможность получить дополнительное образование в профессиональных сферах… военное либо гражданское. Это мощная программа кадровых “лифтов” для участников СВО», — сказал Развожаев.
Он отметил, что для реализации этого проекта в стране были даны поручения Министерству обороны, но очевидно, что регионам тоже понадобится содействовать -инфраструктурой и организационными усилиями для того, чтобы максимально и в короткие сроки задачу, которую поставил верховный главнокомандующий, выполнить.
Ранее президент Фонда развития гражданского общества, политолог Константин Костин высказал мнение, что запуск специальной кадровой программы «Время героев», о которой заявил президент РФ Владимир Путин в послании ФС РФ, изменит представление об элите России.