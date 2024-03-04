Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе

Он напомнил, что в регионе еще в 2022 году был принят закон о поддержке участников СВО и членов их семей, согласно которому огромное количество льгот предоставляется, включая земельные участки для севастопольцев, которые приняли участие в спецоперации. И эта работа не только на первом месте, но и постоянно совершенствуется.