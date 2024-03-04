Лукашенко освободил от НДС оборудование, аналогов которому нет в Беларуси

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Технологическое оборудование, аналогов которому нет в Беларуси, освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе в республику, следует из указа белорусского лидера Александра Лукашенко.
В понедельник президент подписал указ № 77 «Об освобождении от налога на добавленную стоимость». Документ направлен на то, чтобы стимулировать создание новых производств и проводить модернизацию существующих, сообщили в президентской пресс-службе.
«В соответствии с документом от НДС освобождается ввозимое в Беларусь технологическое оборудование, аналоги которого в стране не производятся, а также комплектующие и запасные части к нему», — сказано в сообщении.
Согласно указу, установлены и обязательные условия применения этой льготы для субъектов хозяйствования.
В частности, для того, чтобы ей воспользоваться, нужно представление заключения уполномоченного правительством органа. В нем должно говориться о том, что в стране отсутствует производство аналогов такого оборудования, и о том, что ввезенное имущество взято на учет в качестве объекта основных средств для использования при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).