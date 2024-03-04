Лукашенко освободил от НДС оборудование, аналогов которому нет в Беларуси

В частности, для того, чтобы ей воспользоваться, нужно представление заключения уполномоченного правительством органа. В нем должно говориться о том, что в стране отсутствует производство аналогов такого оборудования, и о том, что ввезенное имущество взято на учет в качестве объекта основных средств для использования при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).