В Грузии начались военные учения при поддержке США

Уточняется, что церемония открытия прошла в Совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО. Согласно заявлению ведомства, в тренировках участвуют британские, испанские, польские и румынские военные. Целью учений стало повышение совместимости между военнослужащими государств-участников, а также обмен опытом и рост уровня боеготовности.