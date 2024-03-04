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Германия обвинила Россию в гибридной атаке после утечки из бундесвера

Министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал утечку беседы немецких офицеров тревожным сигналом для ФРГ, который показал уязвимость перед российскими спецслужбами.
Источник: РИА "Новости"

Он также обвинил Россию в гибридной атаке и указал, что в опубликованных разговорах отсутствовала критическая информация. Об этом сообщает Reuters.

«Это тревожный сигнал, что мы являемся мишенью для [президента России] Путина», — заявил Линднер.