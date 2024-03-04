СМИ узнали пароль Минобороны ФРГ, защищающий комментарий об утечке

«На сайте минобороны Германии регулярно публикуются пресс-релизы в виде текста. Однако комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке Россией разговора немецких офицеров опубликовали там сегодня в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам. Файл “защитили” с помощью пароля, но при этом написали его прямо под ссылкой. Он состоит из четырёх цифр: 1234», — говорится в сообщении русскоязычной версии издания.
Обозреватель газеты считает, что это «как минимум нелепо» на фоне «крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров».
«Остаётся надеяться, что “1234” и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности минобороны», — пишет журналист.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.