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Атака на полномочия автономии: в Гагаузии не согласны с переносом суда Комрата

Вице-спикер НСГ назвал перенос суда Комрата в другой город очередной атакой на полномочия Гагаузии.
Источник: Sputnik.md

КОМРАТ, 4 мар — Sputnik. Вице-спикер Народного собрания Гагаузии (НСГ) Георгий Лейчу анонсировал решение Высшего совета магистратуры (ВСМ) о том, что суд города Комрат будет номинальным и будет перемещен в Чимишлию.

Чиновник выразил несогласие с этим решением и назвал его новой атакой на полномочия Гагаузской автономии.

«Даже не веду речь сейчас об Апелляционной палате Комрата. Очевидно, что подобного рода реформы носят псевдохарактер и направлены в большей степени на дискриминацию полномочий автономии и, соответственно, дискриминацию ее жителей», — сказал Лейчу в эфире телеканала GRT.

По мнению гагаузского депутата, это решение ВСМ принято в целях «уничтожения автономии» и может быть даже более жестким, чем недавние поправки в Налоговый кодекс, негативно влияющие на бюджет региона.