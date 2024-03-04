Атака на полномочия автономии: в Гагаузии не согласны с переносом суда Комрата

«Даже не веду речь сейчас об Апелляционной палате Комрата. Очевидно, что подобного рода реформы носят псевдохарактер и направлены в большей степени на дискриминацию полномочий автономии и, соответственно, дискриминацию ее жителей», — сказал Лейчу в эфире телеканала GRT.