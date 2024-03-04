Атака на полномочия автономии: в Гагаузии не согласны с переносом суда Комрата

КОМРАТ, 4 мар — Sputnik. Вице-спикер Народного собрания Гагаузии (НСГ) Георгий Лейчу анонсировал решение Высшего совета магистратуры (ВСМ) о том, что суд города Комрат будет номинальным и будет перемещен в Чимишлию.
Чиновник выразил несогласие с этим решением и назвал его новой атакой на полномочия Гагаузской автономии.
«Даже не веду речь сейчас об Апелляционной палате Комрата. Очевидно, что подобного рода реформы носят псевдохарактер и направлены в большей степени на дискриминацию полномочий автономии и, соответственно, дискриминацию ее жителей», — сказал Лейчу в эфире телеканала GRT.
По мнению гагаузского депутата, это решение ВСМ принято в целях «уничтожения автономии» и может быть даже более жестким, чем недавние поправки в Налоговый кодекс, негативно влияющие на бюджет региона.