Парламент Франции закрепил в конституции право на аборт

Особенность процедуры состоит в том, что президент Франции не имеет права посещать парламент в Париже с тех пор, как в 1873 году конфликт между занимавшим этот пост тогда Адольфом Тьером и парламентариями закончился принятием специального закона, запрещающего главе государства выступать в Национальном собрании (нижней палате) и Сенате (верхней палате). С тех пор все последующие попытки пересмотреть форму общения президента с парламентом не увенчались успехом.