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Парламент Франции закрепил в конституции право на аборт

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Французский парламент, обе палаты которого собрались на конгресс в историческом Версальском дворце, принял поправку, закрепляющую в конституции республики право женщин на аборт. Таким образом, Франция стала первой страной, где право на аборт закреплено в конституции.
Источник: AP 2023

Трансляция совместного заседания Сената (верхней палаты) и Национального собрания (нижней палаты) велась парламентским телеканалом Public Senat.

Как отметила спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве, в поддержку этой инициативы высказались 780 парламентариев из 925 депутатов и сенаторов, собравшихся в Версальском дворце.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил с предложением о внесении соответствующего положения в конституцию, уже выразил поддержку решению законодателей.

«Французская гордость и сигнал всему миру, — написал он на своей странице в X. — Нужно вместе отпраздновать появление новой свободы в конституции республики».

Право на аборт

Закон, разрешающий аборты во Франции, действует с 1975 года, однако минувшей осенью Макрон предложил придать этой норме конституционный характер. По оценке телеканала BFMTV, поправка носит символический характер и не «изменит подход женщин к абортам». Как отметил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, «республика станет первой страной в мире, закрепившей эту норму в конституции».

Согласно действующей с 1958 года конституции страны, внесение поправок в основной закон должно утверждаться конгрессом в Версале. Для их одобрения требуются голоса не менее ⅗ состава обеих палат парламента.

Особенность процедуры состоит в том, что президент Франции не имеет права посещать парламент в Париже с тех пор, как в 1873 году конфликт между занимавшим этот пост тогда Адольфом Тьером и парламентариями закончился принятием специального закона, запрещающего главе государства выступать в Национальном собрании (нижней палате) и Сенате (верхней палате). С тех пор все последующие попытки пересмотреть форму общения президента с парламентом не увенчались успехом.