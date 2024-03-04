Парламент Франции закрепил в конституции право на аборт

Трансляция совместного заседания Сената (верхней палаты) и Национального собрания (нижней палаты) велась парламентским телеканалом Public Senat.
Как отметила спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве, в поддержку этой инициативы высказались 780 парламентариев из 925 депутатов и сенаторов, собравшихся в Версальском дворце.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил с предложением о внесении соответствующего положения в конституцию, уже выразил поддержку решению законодателей.
«Французская гордость и сигнал всему миру, — написал он на своей странице в X. — Нужно вместе отпраздновать появление новой свободы в конституции республики».
Право на аборт
Закон, разрешающий аборты во Франции, действует с 1975 года, однако минувшей осенью Макрон предложил придать этой норме конституционный характер. По оценке телеканала BFMTV, поправка носит символический характер и не «изменит подход женщин к абортам». Как отметил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, «республика станет первой страной в мире, закрепившей эту норму в конституции».
Согласно действующей с 1958 года конституции страны, внесение поправок в основной закон должно утверждаться конгрессом в Версале. Для их одобрения требуются голоса не менее ⅗ состава обеих палат парламента.
Особенность процедуры состоит в том, что президент Франции не имеет права посещать парламент в Париже с тех пор, как в 1873 году конфликт между занимавшим этот пост тогда Адольфом Тьером и парламентариями закончился принятием специального закона, запрещающего главе государства выступать в Национальном собрании (нижней палате) и Сенате (верхней палате). С тех пор все последующие попытки пересмотреть форму общения президента с парламентом не увенчались успехом.