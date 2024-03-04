ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии

КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Список лиц, подвергшихся санкциям Европейского Союза, может быть расширен, если появятся конкретные доказательства о лицах или организациях, которые подрывают демократию и суверенитет Молдавии, заявил посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире радио Moldova.
Евросоюз 22 февраля ввел санкции в отношении шести человек и одного юридического лица, которые, по мнению ЕС, ответственны за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии. Под санкции, в частности, попали, зампредседателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот. Также в этом списке гражданин России Дмитрий Милютин.
«Список, очевидно, не закрытый, потому что санкционная система Евросоюза работает не так. Если есть люди, которые подрывают суверенитет и демократию Молдавии, то список может быть расширен, когда появится консенсус на уровне стран ЕС по этому поводу. Это не то, что происходит каждый день, но подобная вероятность существует», — заявил Мажейкс.
Он пояснил, что санкции Евросоюза в отношении выходцев из Молдавии предусматривают замораживание финансовых ресурсов и запрет на поездки.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали лидер и зампредседателя оппозиционной партии «Шор» Илан Шор и Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию «Шор», которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии «Шор», бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.