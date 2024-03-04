Макрон заявил об отсутствии планов отправлять войска Франции на Украину

26 февраля президент Франции не исключал отправку войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сообщил тогда Макрон. По его словам, такая возможность «упоминалась среди вариантов». Тогда же Макрон объявил о создании коалиции по поставкам ракет средней и большой дальности на Украину. 29 февраля он назвал все свои заявления, которые касались конфликта на Украине, тщательно взвешенными и обдуманными. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за Макроном не исключил вариант отправки войск.