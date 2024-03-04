Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования «гвардейские»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности почетных наименований «гвардейские», соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Источник: © РИА Новости

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 17 артиллерийской бригаде большой мощности почетного наименования “гвардейская”, — говорится в документе.

Кроме того, Путин также подписал указ о присвоении 29-й общевойсковой армии почетного наименования «гвардейская».

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 4 марта 2024 года.

Путин Владимир