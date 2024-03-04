Новым премьер-министром Пакистана стал Шахбаз Шариф, а партию власти возглавил его брат Наваз

В то же время, по данным телеканала Geo TV, готовность продлить срок займа Исламабаду на сумму $2 млрд, не задаваясь вопросами о пакистанской демократии, подтверждает Китай. По данным телеканала, ссылающегося на Министерство финансов Пакистана, в январе этого года и. о. премьер-министра Анвар-уль-Хак Какар направил письмо премьеру Госсовета КНР Ли Цяну с просьбой о продлении до 2025 года кредита, срок погашения которого истекает в марте 2024-го. Пролонгация займа должна смягчить давление на Центральный банк Пакистана, валютные резервы которого в настоящее время составляют всего около $8 млрд.