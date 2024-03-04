Казахстан и Россия договорились о расширении межпарламентского сотрудничества

Говоря о перспективах межрегионального и экономического сотрудничества, Председатель Мажилиса подчеркнул, что у Казахстана с Россией самая протяженная граница в мире, при этом 8 областей Казахстана граничат с 12 регионами России. Около 70% товарооборота приходится именно на межрегиональную и приграничную торговлю. И здесь есть большой потенциал для расширения торговых отношений и усиления производственной кооперации.