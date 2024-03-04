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Казахстан и Россия договорились о расширении межпарламентского сотрудничества

Делегация депутатов во главе с Председателем Мажилиса Парламента Ерланом Кошановым прибыла в Москву, передает DKNews.kz.

В столице России состоялись встречи с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Валентиной Матвиенко.

В ходе визита Ерлан Кошанов обсудил с Вячеславом Володиным вопросы двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия всегда была и остается для Казахстана надежным партнером и добрым соседом.

Между нашими странами налажен доверительный политический диалог. Установлены тесные экономические и культурно-гуманитарные связи, заложена прочная договорно-правовая база. С каждым годом эти отношения только укрепляются. Наши лидеры Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин вывели их на новый уровень развития Ерлан Кошанов.

Ерлан Кошанов отметил, что Мажилис придает большое значение дальнейшему укреплению взаимодействия с Государственной Думой и пригласил Вячеслава Володина посетить с официальным визитом Казахстан.

Сегодня парламентарии двух стран активно сотрудничают по линии групп дружбы, а также в рамках различных международных и региональных организаций. Ведется обмен опытом в законотворческих вопросах. В качестве реальных результатов взаимодействия депутатов парламентов Спикер Мажилиса привел пример оперативного решения проблемы казахстанских грузоперевозчиков на границе России и Казахстана.

Говоря о перспективах межрегионального и экономического сотрудничества, Председатель Мажилиса подчеркнул, что у Казахстана с Россией самая протяженная граница в мире, при этом 8 областей Казахстана граничат с 12 регионами России. Около 70% товарооборота приходится именно на межрегиональную и приграничную торговлю. И здесь есть большой потенциал для расширения торговых отношений и усиления производственной кооперации.

Кроме того, Спикеры отметили значимость культурно-образовательного сотрудничества. Ерлан Кошанов сообщил, что сегодня в Казахстане уже функционируют шесть филиалов российских вузов.

В последние годы у нас очень востребованы специалисты в инженерно-технической сфере. Поэтому Глава государства дал поручение открыть в стране филиалы ведущих зарубежных вузов по техническим специальностям. В этом плане мы заинтересованы работать с сильными российскими вузами Ерлан Кошанов.

Подводя итоги встречи, парламентарии договорились о расширении межпарламентского сотрудничества по всему спектру отношений.

В рамках официального визита также состоялась встреча Спикера Мажилиса с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Ерлан Кошанов проинформировал коллегу о важных преобразованиях в Казахстане инициированных Главой государства.

В развитии конституционной реформы, мы существенно обновили наше законодательство. Мы приняли ряд важных поправок в конституционные законы страны. Одним из первых Мажилис принял закон «Национальный фонд — детям». Он уже заработал. Начата работа над новыми Бюджетным, Налоговым, Водным, Строительным кодексами Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса также пожелал российским сенаторам успехов в подготовке и проведении Четвертого Евразийского женского форума, который должен состояться осенью в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, Валентина Матвиенко отметила, что парламенты Казахстана и России связывает крепкая дружба и взаимопонимание по всем вопросам. Глава Федерального Собрания выразила поддержку законодательным инициативам казахстанских депутатов и предложила усилить обмен опытом в этом направлении.

Официальный визит Председателя Мажилиса продолжится в Казани, где Ерлан Кошанов проведет встречи с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и Председателем Государственного Совета Республики Фаридом Мухаметшиным.