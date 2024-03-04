Шри-Ланка не намерена продлевать бесплатные визы для россиян

Бесплатный визовый режим для туристов из России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии действовал в пилотном режиме для восстановления туристической отрасли с ноября 2023 года. Его действие прекратится 31 марта. Тиран Аллес отметил, что программа не может быть продлена.
Гражданам Украины и России, которые находятся на Шри-Ланке с февраля 2022 года, необходимо заплатить за продление визы ($50 за 30 дней) или уезжать, заявил господин Аллес. При этом он признал некорректным позицию миграционной службы, которая в феврале предписала россиянам и украинцам покинуть страну до 7 марта. Господин Аллес отметил, что иностранцам нужно было дать срок для продления визы.
По данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки, с февраля 2022 года на острове проживают от 300 до 400 россиян и украинцев. AFP писало, что за последние два года Шри-Ланку посетили более 288 тыс. россиян и около 20 тыс. украинцев.
В феврале генеральный комиссар миграционной службы Шри-Ланки Харша Илукпития, что правительство больше не будет продлевать долгосрочные турвизы россиян и украинцев. Позднее эту информацию опровергли в офисе президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе. Между тем Шри-Ланка стала одним из самых популярных направлений среди россиян для поездок в марте.
Лусине Баласян