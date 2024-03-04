Шри-Ланка не намерена продлевать бесплатные визы для россиян

Гражданам Украины и России, которые находятся на Шри-Ланке с февраля 2022 года, необходимо заплатить за продление визы ($50 за 30 дней) или уезжать, заявил господин Аллес. При этом он признал некорректным позицию миграционной службы, которая в феврале предписала россиянам и украинцам покинуть страну до 7 марта. Господин Аллес отметил, что иностранцам нужно было дать срок для продления визы.