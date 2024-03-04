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Шри-Ланка не намерена продлевать бесплатные визы для россиян

Шри-Ланка не будет продлевать программу по бесплатному предоставлению въездных виз гражданам семи стран, включая Россию. Об этом изданию Daily Mirror сообщил министр общественной безопасности страны Тиран Аллес. Он также отметил, что находящимся на Шри-Ланке с 2022 года украинцам и россиянам необходимо продлить визу или уезжать.
Источник: РИА "Новости"

Бесплатный визовый режим для туристов из России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии действовал в пилотном режиме для восстановления туристической отрасли с ноября 2023 года. Его действие прекратится 31 марта. Тиран Аллес отметил, что программа не может быть продлена.

Гражданам Украины и России, которые находятся на Шри-Ланке с февраля 2022 года, необходимо заплатить за продление визы ($50 за 30 дней) или уезжать, заявил господин Аллес. При этом он признал некорректным позицию миграционной службы, которая в феврале предписала россиянам и украинцам покинуть страну до 7 марта. Господин Аллес отметил, что иностранцам нужно было дать срок для продления визы.

По данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки, с февраля 2022 года на острове проживают от 300 до 400 россиян и украинцев. AFP писало, что за последние два года Шри-Ланку посетили более 288 тыс. россиян и около 20 тыс. украинцев.

В феврале генеральный комиссар миграционной службы Шри-Ланки Харша Илукпития, что правительство больше не будет продлевать долгосрочные турвизы россиян и украинцев. Позднее эту информацию опровергли в офисе президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе. Между тем Шри-Ланка стала одним из самых популярных направлений среди россиян для поездок в марте.

Лусине Баласян

туризм и отдых