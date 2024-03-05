Правительство Украины планирует ввести военный налог для предпринимателей

«Речь идет о введении военного сбора для ФЛП, для юридических лиц — плательщиков единого налога, определенных операций с недвижимым имуществом, операций с ювелирными изделиями. И это кабмин нам предложит в качестве законопроекта. Уже в марте ожидаем этот законопроект», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».
По словам депутата, власти с помощью такой меры планируют привлечь в государственный бюджет 44 млрд гривен ($1,15 млрд). Политик признал, что такие действия связаны с необходимостью увеличения финансирования вооруженных сил, в частности мобилизацией и дополнительной закупкой вооружения. При этом Гетьманцев отметил, что не видит «достаточного экономического потенциала» на Украине для существенного повышения налогов.
В 2024 году, согласно расчетам украинских властей, дефицит бюджета составит $43,9 млрд. При этом большую его часть Киев планирует покрыть с помощью западных союзников. Между тем в США вопрос о выделении Украине $60 млрд до сих пор не решен. На этом фоне власти страны уже не раз предупреждали, что придется уменьшить социальные расходы.
Ранее министр финансов республики Сергей Марченко заявил, что украинцам необходимо сократить потребление в несколько раз, а глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отмечала, что власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование со стороны Запада. С предложением радикально сократить социальные гарантии выступал и председатель парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.