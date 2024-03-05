Правительство Украины планирует ввести военный налог для предпринимателей

В 2024 году, согласно расчетам украинских властей, дефицит бюджета составит $43,9 млрд. При этом большую его часть Киев планирует покрыть с помощью западных союзников. Между тем в США вопрос о выделении Украине $60 млрд до сих пор не решен. На этом фоне власти страны уже не раз предупреждали, что придется уменьшить социальные расходы.