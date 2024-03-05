Источник: российские антидроновые ружья научились подавлять БЛА Украины класса «Баба Яга»

Он уточнил, что спиральные антенны, в отличие от классических с линейной поляризацией, обладают преимуществами. В частности, спиральная антенна обеспечивает более надежное подавление и избавляет от необходимости целиться, так как создает целое облако помех, воздействующее на дрон под множеством разных углов.
«На самом деле подавить такой дрон — большая удача, — говорит специалист. — Если мы уже примерно знаем, куда он летит, то просто ставим охранника с ружьем на объекте, и каждый раз, когда “Баба Яга” приближается, он ее заглушает. Она теряется, перелетает на 100 м дальше. Восстанавливает связь, снова прилетает, он снова ее глушит. Дрон летает туда-сюда, а это ведь трата энергии. Так что со временем он или вернется, так и не выполнив полетное задание, либо у него кончится заряд, и он упадет».
Представитель компании объяснил, что «Бабой Ягой» называют широкий спектр шести- или восьмивинтовых модифицированных сельскохозяйственных дронов. «Они могут быть разными. С разными характеристиками, высотой полета, — говорит собеседник. — У них есть сразу несколько приемников сигнала». «Баба Яга» использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Кроме того, в нее заложены алгоритмы поведения на случай потери связи — так называемые «режимы самоспасения».
«ЭЛИАРС» является разработчиком антидроновых ружей «ПАРС-4» и «ПАРС-5», стационарных модулей «Сектор», а также радиолокаторов, приемников и СВЧ-аппаратуры, применяемой в автоматизированных комплексах радиоэлектронной борьбы.