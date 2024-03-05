Источник: российские антидроновые ружья научились подавлять БЛА Украины класса «Баба Яга»

«На самом деле подавить такой дрон — большая удача, — говорит специалист. — Если мы уже примерно знаем, куда он летит, то просто ставим охранника с ружьем на объекте, и каждый раз, когда “Баба Яга” приближается, он ее заглушает. Она теряется, перелетает на 100 м дальше. Восстанавливает связь, снова прилетает, он снова ее глушит. Дрон летает туда-сюда, а это ведь трата энергии. Так что со временем он или вернется, так и не выполнив полетное задание, либо у него кончится заряд, и он упадет».