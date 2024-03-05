КНР в 2024 году увеличит оборонные ассигнования на 7,2%

«В 2024 году расходы Китая на оборону увеличатся на 7,2%», — говорится в правительственном документе. Проект военного бюджета сверстан в объеме 1,665 трлн юаней (примерно $231 млрд).
Расходы на внешнеполитическую деятельность составят 60,783 млрд юаней ($8,4 млрд) и увеличатся на 6,6%, на обеспечение общественной безопасности — 227,662 млрд юаней (+1,4%, около $31,5 млрд), на образование — 164,936 млрд юаней (+5%, $22,9 млрд); на науку и технику — 370,828 млрд юаней (+10%, $51,5), на создание резервов зерновых, масла и других ресурсов — 140,636 млрд юаней (+8,1%, $19,5 млрд), на выплату процентов по долговым обязательствам — 777,315 млрд юаней (+11,9%, $108 млрд).
Как уточнил официальный представитель 2-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь, КНР сохраняет «разумный и устойчивый рост расходов на оборону». По его словам, Пекин определяет размер военного бюджета с учетом национальных интересов развития и «в целях защиты суверенитета и безопасности».
В 2023 году на 1-й сессии ВСНП 14-го созыва Госсовет КНР сообщил, что бюджетные расходы на нужды обороны увеличатся на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд). В 2021 и 2022 году китайские власти повышали их на 6,8% и 7,1% соответственно.