КНР в 2024 году увеличит оборонные ассигнования на 7,2%

Расходы на внешнеполитическую деятельность составят 60,783 млрд юаней ($8,4 млрд) и увеличатся на 6,6%, на обеспечение общественной безопасности — 227,662 млрд юаней (+1,4%, около $31,5 млрд), на образование — 164,936 млрд юаней (+5%, $22,9 млрд); на науку и технику — 370,828 млрд юаней (+10%, $51,5), на создание резервов зерновых, масла и других ресурсов — 140,636 млрд юаней (+8,1%, $19,5 млрд), на выплату процентов по долговым обязательствам — 777,315 млрд юаней (+11,9%, $108 млрд).