Регионам предложили самим устанавливать «радиусы трезвости»

Об этом сказано в документах губернатора столичной области, с которыми познакомились «Известия». В них также сказано, что сейчас такие расстояния устанавливают органы местного самоуправления, например, в Подмосковье они составляют от 20 м до 100 м. Это не нравится жителям региона: в последнее время число их жалоб возросло — в Московской области растет количество магазинов, которые продают спиртное вблизи образовательных организаций, в которых учатся в том числе несовершеннолетние.