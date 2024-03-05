Регионам предложили самим устанавливать «радиусы трезвости»

Это, например, школы, детские сады, вузы, поликлиники и так далее. Речь идет о внесении поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ).
Об этом сказано в документах губернатора столичной области, с которыми познакомились «Известия». В них также сказано, что сейчас такие расстояния устанавливают органы местного самоуправления, например, в Подмосковье они составляют от 20 м до 100 м. Это не нравится жителям региона: в последнее время число их жалоб возросло — в Московской области растет количество магазинов, которые продают спиртное вблизи образовательных организаций, в которых учатся в том числе несовершеннолетние.
Если магазины игнорируют требования и продолжают продажу спиртного вблизи школ, вузов и других учреждений, то должны действовать серьезные санкции, уверены в подмосковном правительстве. Так, в качестве наказаний за нарушение «радиусов трезвости» губернатор региона предложил лишать такие точки лицензии.
В пояснительной записке сказано: действующее регулирование позволяет торговле продолжить продажи алкоголя до окончания срока действия лицензии, а также продлить ее еще на пять лет, если в какой-то момент магазин попал внутрь «радиуса трезвости».
Например, в районе открылось новое образовательное учреждение: расстояние между ним и магазином нарушает действующие требования. Фактически магазин может продавать алкоголь на протяжении еще восьми-девяти лет после попадания в зону запрета, подчеркивается в пояснительной записке к проекту.