Две очередные фуры с гумпомощью отправлены на передовую из Красноярского края

Накануне на передовую были отправлены 43-я и 44-ая фуры. В первой фуре-рефрижераторе была отправлена помощь для госпиталей и посылки по заявкам бойцов. Во второй машине на фронт уехали два автомобиля, которым с помощью волонтеров провели ТО и привели их в порядок.
На сегодняшний день волонтеры сотрудничают свыше, чем с 1000 бойцами, а в одной фуре, как правило, едет помощь для порядка 50 подразделений, не считая госпиталей. В этот раз две фуры вместили посылки для 103 подразделений.
«Везем генераторы, везем стройматериалы, одежду, обувь, продукты питания. Ну и самое дорогое — это оптика, рации и медицина. Госпитали на самом деле нуждаются в нашей помощи. Это шовный материал, серьезные дорогие препараты, хирургические инструменты. Также волонтеры помогают нам делать стерильные салфетки, а роддом № 4 и Березовская больница помогают их стерилизовать. Таким образом, мы отправляем уже готовый стерильный материал для госпиталей. Это такой расходник, который нужен тысячами, десятками тысяч единиц. Ни один генератор, ни одна дорогая рация не спасет, если начнут работать кассетными боеприпасами. Но если ты попадешь в госпиталь, и там нечем будет тебя заштопать, это самое тяжелое. Поэтому стараемся в первую очередь помочь госпиталям», — рассказала руководитель движения «Zащитникам Красноярск» Людмила Бочарова.
«С октября наша организация сотрудничает с краевым центром сбора гумпомощи. Мы приезжаем, оказываем посильную помощь, там где нужна мужская сила. Таскаем тяжелое, для нас это нормально. Мы считаем, что наш вклад просто необходим, потому что сибирский тыл всегда был опорой сибирской армии, в том числе, во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Организация у нас работает добровольно. Основная часть нашей организации — простые люди, обычные красноярцы, у которых есть дети, семьи, работа, но все равно мы находим время, чтобы приехать и помочь. Также мы делаем адресные сборы. Когда дроны, что-то еще необходимо, мы помогаем. Все собранное приезжает сюда, и с этого сортировочного пункта отправляется на передовую», — рассказал активист движения «Северный человек» Дмитрий Петров.
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Отметим, помощь бойцам СВО является важным направление Народной программы партии «Единая Россия».