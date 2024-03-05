Две очередные фуры с гумпомощью отправлены на передовую из Красноярского края

«С октября наша организация сотрудничает с краевым центром сбора гумпомощи. Мы приезжаем, оказываем посильную помощь, там где нужна мужская сила. Таскаем тяжелое, для нас это нормально. Мы считаем, что наш вклад просто необходим, потому что сибирский тыл всегда был опорой сибирской армии, в том числе, во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Организация у нас работает добровольно. Основная часть нашей организации — простые люди, обычные красноярцы, у которых есть дети, семьи, работа, но все равно мы находим время, чтобы приехать и помочь. Также мы делаем адресные сборы. Когда дроны, что-то еще необходимо, мы помогаем. Все собранное приезжает сюда, и с этого сортировочного пункта отправляется на передовую», — рассказал активист движения «Северный человек» Дмитрий Петров.