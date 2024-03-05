Даниил Лисицин из Хабаровского края получил медаль за храбрость на СВО

Военного учебного центра ВВО из Хабаровского края наградили медалью «За храбрость» второй степени. Старший лейтенант Даниил Лисицин находится на СВО.
После начала спецоперации военный отправился в зону ее проведения в составе отдельного мотострелкового соединения. Он выполняет обязанности командира взвода, а после его назначили командиром роты. Во время боевых задач он проявил мужество и героизм.
В районе одного из населенных пунктов ДНР рота Даниила Лисицина зачищала улицы от противника. По рации командир узнал, что рота старшего лейтенанта Алдара Буянтуева попала в засаду.
— Поспешив на помощь и прибыв на место боя, рота Даниила Лисицина огнем заставила отступить противника, после чего, обороняясь от вражеского огня, старший лейтенант Лисицин организовал эвакуацию старшего лейтенанта Буянтуева, — рассказали в пресс-службе ВВО.
За отвагу указом президента мужчину наградили медалью «За храбрость» второй степени.