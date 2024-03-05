Как проверить себя в списке избирателей перед выборами

Как проверить себя в реестре избирателей
ТИК готовят списки имеющих право голосовать не позднее 11 дней до старта выборов на основании сведений, предоставленных властями регионов. Там указываются ФИО граждан, дата рождения и адрес проживания.
Проверить себя в реестре можно на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Для этого на главной странице ведомства необходимо открыть вкладку «Избиратели», а затем выбрать пункт «Цифровые сервисы». Затем нужно перейти в раздел «Информирование о включении в список на избирательном участке».
Также все необходимую информацию можно получить, позвонив по бесплатному номеру 8−800−200−00−20 в справочный центр ЦИК РФ. Россияне, находящиеся за границей, могут поступить аналогичным образом, воспользовавшись телефоном +7−495−606−98−88.
Что делать, если вы не обнаружили себя в списке избирателей
Если по какой-то причине избиратель не нашел своих данных в реестре до начала выборов, ему необходимо обратиться с заявлением в участковую избирательную комиссию (УИК). В документе можно указать информацию о найденных ошибках при формировании списка. Оформленное требование следует лично передать в пункт приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Адреса и график работы таких пунктов выдает информационно-справочный центр ЦИК РФ по соответствующему запросу.
Сервис ведомства позволяет отследить статус рассмотрения заявки до финального результата. Если голосующий не попал в список избирательного участка в день голосования, то члены УИК автоматически вносят его в дополнительный перечень избирателей, пишут «Известия».
По каким причинам могут исключить из списка избирателей
Голосующего могут исключить из списка избирателей. Причин тому может быть несколько:
- если выдано открепительное удостоверение;
- в случае смерти или объявления решением суда умершим;
- при смене места жительства и в случае выезда за пределы территории избирательного участка;
- если избиратель призван на военную службу;
- в случае признания гражданина судом недееспособным;
- при отбывании наказания в местах лишения свободы;
- при включении в список избирателей на другом избирательном участке;
- в случае исключения избирателя из места временного пребывания (на основании сообщения руководителя организации, в которой избиратель пребывал);
- изменение персональных данных.
Документ об исключении россиянина из списка избирателей подписывают председатель и секретарь ТИК. Бумага заверяется печатью. При этом указывается дата исключения гражданина из списка и конкретная причина.