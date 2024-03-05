Как проверить себя в списке избирателей перед выборами

Список избирателей — это документ, где указано количество граждан, имеющих право отдать свой голос на предстоящих выборах. Его формируют территориальные избирательными комиссиями (ТИК) для каждого участка голосования на территории РФ и за рубежом. Если избирателя не будет в реестре, то проголосовать на выборах президента в марте 2024 года он не сможет. Проверить себя в списке избирателей можно на сайте ЦИК и в справочном центре.