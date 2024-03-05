Женщины Астаны получат социальную выплату к 8 марта

В соответствии с правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Астане Управления занятости и социальной защиты города, утвержденными маслихатом города Астаны от 3 октября 2023 года № 84/10-VIII, к Международному женскому дню — 8 марта многодетным семьям, многодетным матерям города Астаны, в том числе малообеспеченным матерям — почти 34 тысячам граждан — выплачивается единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (9230 тенге).