Вице-председатель «ОПОРЫ РОССИИ» в НСО переходит на работу в Приморье

В Новосибирской области вице-председатель местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Чайкина переходит на работу в правительство Приморского края. Она займет пост заместителя министра экономического развития региона. Об этом сообщает Сиб.фм.
Чайкина будет отвечать за развитие малого и среднего предпринимательства в Приморье. Она рассказал, что ей было приятно принять это предложение, поскольку развитие Дальнего Востока стало одним из приоритетов в 21 веке.
Евгения Чайкина много лет занималась вопросами развития малого и среднего предпринимательства. В 2020 году она заняла должность вице-председателя Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
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