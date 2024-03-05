В Хабаровском крае открылись участковые избирательные комиссии

По всему Хабаровскому краю открылись участковые избирательные комиссии, занятые в подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации. Всего в регионе заработали 743 постоянных УИКа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 6 марта участковые комиссии начнут принимать заявления от избирателей о голосовании по месту нахождения, а не по месту прописки. Это сделано для того, чтобы человек смог отдать свой голос, например, находясь в командировке или отпуске в другом регионе. Раньше это можно было сделать только в территориальных избирательных комиссиях. Подать такое заявление можно не позднее 11 марта в любой УИК. Прикрепиться к другому участку можно также в МФЦ и через портал «Госуслуги».
Также с 7 марта и до 14:00 17 марта 2024 года участковые избирательные комиссии будут принимать заявления о голосовании вне отведенных для этого местах. Так отдать свой голос смогут все, кто по состоянию здоровья или по другой причине не может прийти на избирательный участок 15, 16 и 17 марта. Обратиться с такой просьбой можно как письменно, так и по телефону, а также при помощи других людей.
Напомним, 15, 16 и 17 марта в стране состоятся выборы президента Российской Федерации. В регионе работают не только стационарные УИК, но также есть участки, открытые на 53 морских судах, находящихся в плавании. Кроме того, для избирателей, находящихся в труднодоступных местах организован процесс досрочного голосования.