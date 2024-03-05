В Хабаровском крае открылись участковые избирательные комиссии

С 6 марта участковые комиссии начнут принимать заявления от избирателей о голосовании по месту нахождения, а не по месту прописки. Это сделано для того, чтобы человек смог отдать свой голос, например, находясь в командировке или отпуске в другом регионе. Раньше это можно было сделать только в территориальных избирательных комиссиях. Подать такое заявление можно не позднее 11 марта в любой УИК. Прикрепиться к другому участку можно также в МФЦ и через портал «Госуслуги».