Госдеп займётся созданием «демократических систем» в Молдавии

«Сейчас основная повестка у США в Молдавии — переизбирать Санду на второй срок, несмотря на очень низкие рейтинги действующего президента Молдавии. Американцы тратят большое количество денег на самые разные программы: по пропаганде своей “демократической платформы”, “демократических” ценностей, ЛГБТ* и всего остального. Честно говоря, у меня большие сомнения в перспективности всех этих программ», — подчеркнул эксперт.