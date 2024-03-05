Конституционный суд огласит послание президенту и парламенту

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Конституционный суд Беларуси сегодня огласит президенту Беларуси и палатам Национального собрания послание «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь».
Это традиционное ежегодное послание Конституционного суда, которое оглашается перед Днем Конституции. В Беларуси День Конституции отмечается 15 марта и является государственным праздником.
Первое послание КС президенту и парламенту было в 1997 году. Текущее станет 29 по счету. Как правило, послание состоит из пяти разделов.
В соответствии с Конституцией, КС осуществляет контроль за конституционностью нормативных правовых актов в государстве, в том числе законов, которые принимает парламент и указов, которые подписывает президент.
В 2022 году в Беларуси появилась обновленная Конституция, в рамках конституционной реформы также приняты новые законы.
С 1 октября 2023 года вступила в силу новая редакция Закона Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве».
Порядок избрания судей Конституционного Суда определен в Законе Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании».
За всю историю Беларуси до 2022 года, когда была принята обновленная Конституция, было шесть Конституций: 1918 (временная), 1919, 1927, 1937, 1978, 1994 годов.