Бойца СВО из Хабаровского края наградили за храбрость

Боевая награда нашла еще одного героя СВО из Хабаровского края. Младшего лейтенанта Данияра Башинова наградили медалью За храбрость II степени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Участвуя в боях за один из городов в зоне СВО, Башинов был ранен, но продолжал бой. Своим смелым поступком он дал российским военным возможность прорваться дальше. После непродолжительной реабилитации, понимая, что не может оставаться в стороне от боевых товарищей, солдат вновь отправился на фронт — в должности командира мотострелкового взвода.