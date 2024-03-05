Бойца СВО из Хабаровского края наградили за храбрость

Боевая награда нашла еще одного героя СВО из Хабаровского края. Младшего лейтенанта Данияра Башинова наградили медалью За храбрость II степени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участвуя в боях за один из городов в зоне СВО, Башинов был ранен, но продолжал бой. Своим смелым поступком он дал российским военным возможность прорваться дальше. После непродолжительной реабилитации, понимая, что не может оставаться в стороне от боевых товарищей, солдат вновь отправился на фронт — в должности командира мотострелкового взвода.
— В Донецкой народной республике в ходе боевых действий по взятию опорного пункта противника, взвод младшего лейтенанта Башинова попал под обстрел вражеской артиллерии. В ходе обстрела Данияр Башинов был ранен и доставлен в госпиталь. Благодаря отваге, смелости и решительности младшего лейтенанта Башинова российские военнослужащие смогли в ходе боев занять необходимые позиции для дальнейшего продвижения, — отметили в пресс-службе Восточного военного округа. За проявленную в ходе исполнения воинского долга отвагу младший лейтенант Данияр Башинов награжден медалью За храбрость II степени.