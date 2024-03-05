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Губернатор Приморского края устроил разнос чиновникам

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта, ФедералПресс. Из-за сложной ситуации с пожарами в Хасанском округе Приморья на место выехал губернатор. Во время совещания с главами районов Олег Кожемяко раскритиковал их работу и резко высказался о тех, кто не ездит на место ЧП лично.
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

«Нужно лично быть на пожаре, распределить и проконтролировать. Тогда у вас будет получаться. А если вы будете сидеть в кабинетах и вам будут бодро рапортовать, у вас ничего не получится», — заявил губернатор Приморья.

Олег Кожемяко в понедельник лично выехал в Хасанский округ и слушал отчеты чиновников, лично глядя на последствия пожаров и ход их ликвидации.

Как пишут «Вести. Приморье», несмотря на критическую ситуацию с пожарами в Зарубино, пожарные отбили жилые дома — пострадало только несколько нежилых построек.

По данным на 4 марта, в крае с начала месяца зафиксировано уже четыре природных пожара площадью 5 тысяч гектаров. Самая сложная обстановка до сих пор в Хасанском округе.

Ранее сообщалось о том, что власти отменили выданное ранее разрешение на строительство мусорного полигона в Надеждинском районе. С инвестором расторгают концессионное соглашение.