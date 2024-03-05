Губернатор Приморского края устроил разнос чиновникам

«Нужно лично быть на пожаре, распределить и проконтролировать. Тогда у вас будет получаться. А если вы будете сидеть в кабинетах и вам будут бодро рапортовать, у вас ничего не получится», — заявил губернатор Приморья.
Олег Кожемяко в понедельник лично выехал в Хасанский округ и слушал отчеты чиновников, лично глядя на последствия пожаров и ход их ликвидации.
Как пишут «Вести. Приморье», несмотря на критическую ситуацию с пожарами в Зарубино, пожарные отбили жилые дома — пострадало только несколько нежилых построек.
По данным на 4 марта, в крае с начала месяца зафиксировано уже четыре природных пожара площадью 5 тысяч гектаров. Самая сложная обстановка до сих пор в Хасанском округе.
Ранее сообщалось о том, что власти отменили выданное ранее разрешение на строительство мусорного полигона в Надеждинском районе. С инвестором расторгают концессионное соглашение.