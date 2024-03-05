Участников СВО из Иркутской области приглашают в Высшую школу госуправления

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Глава государства рассказал о запуске программы во время оглашения послания Федеральному Собранию РФ, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
«Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. Программа “Время героев” будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты — Высшая школа государственного управления, которую называют “школой губернаторов”, а также конкурс “Лидеры России”. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний, — сказал Владимир Путин.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностному развитию.
Требования к участникам:
— наличие гражданства Российской Федерации;
— высшее образование;
— опыт управления людьми;
— участие в боевых действиях в рамках специальной военной операции в настоящее время или ранее;
— отсутствие судимости.
Официальный сайт программы «Время героев»: времягероев.рф/. Здесь можно пройти регистрацию. Для участников, находящихся в зоне СВО, будут открыты центры дистанционной оценки, куда они смогут приехать, чтобы подать заявку на поступление. Необходимо будет заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и написать эссе или при необходимости пройти собеседование. По итогам рассмотрения заявок и результатов тестирования определится группа участников программы обучения.
Все участники, завершившие регистрацию, получат онлайн-обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Участники, прошедшие отбор, получат возможность обучения по программе Высшей школы государственного управления «Время героев» в Мастерской управления «Сенеж», а также персональных наставников и коучей со старта обучения.