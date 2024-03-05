Участников СВО из Иркутской области приглашают в Высшую школу госуправления

«Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. Программа “Время героев” будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты — Высшая школа государственного управления, которую называют “школой губернаторов”, а также конкурс “Лидеры России”. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний, — сказал Владимир Путин.