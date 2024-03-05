В Иркутске и Ангарске проходит обучение операторов КОИБ

От каждой участковой комиссии, в которой будут установлен комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), были назначены по два члена комиссии, которые проходят обучение на операторов КОИБ. Они изучают устройство комплекса, вопросы подготовки КОИБ к работе, тестирования и подведения итогов голосования. Кроме того, сдают экзамены. Обучение проводят специалисты компании, отвечающей за техническое обслуживание КОИБ. По информации пресс-службы облизбиркома, всего в Иркутской области имеется 182 КОИБ, все они будут использоваться на выборах президента России: 142 комплекса установят в Иркутске, 40 — в Ангарске.