Депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт губернатора о работе правительства

Как подчеркнул Андрей Травников в отчёте о деятельности правительства региона, завершение пятилетки реализации национальных проектов, инициированных и дополненных президентом России с учётом выступления в ходе послания федеральному собранию — повод не просто подвести итоги, а повод для анализа и пересборки сил для реализации новых.
С начала старта реализации нацпроектов с 2018 года регион вышел в лидеры в Сибири, а самый большой бюджет — почти 200 миллиардов рублей — позволил строить, капитально ремонтировать и проводить модернизацию в гораздо больших объёмах, чем в соседних регионах.
— За это время только по нацпроектам введено в эксплуатацию 289 соцобъектов. Федеральный проект по расселению аварийного жилья регион завершил почти с двухлетним опережением. С карты исчезли 350 аварийных многоквартирных домов, — отметил Андрей Травников.
— Объем работ впечатляет. Очень много возможностей нам дали национальные проекты. Еще остались заделы на 2024 год. Из всего перечня важности, а он очень широкий, я бы выделил проект по строительству новых школ. Это острая проблема, особенно для Новосибирска, — подчеркнул губернатор.
В результате голосования за утверждение отчета губернатора проголосовали 64 депутата из 65. Один из них не принимал участия в голосовании.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области усилят борьбу с диабетом после послания президента.
Артем ГУСЕВ.