Депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт губернатора о работе правительства

— Объем работ впечатляет. Очень много возможностей нам дали национальные проекты. Еще остались заделы на 2024 год. Из всего перечня важности, а он очень широкий, я бы выделил проект по строительству новых школ. Это острая проблема, особенно для Новосибирска, — подчеркнул губернатор.