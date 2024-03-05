Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» пришёл в Катар для участия в выставке DIMDEX

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ, в период стоянки корабля в порту корабль смогут посетить иностранные гости мероприятия. Для экипажа фрегата предусмотрена культурная программа, включающая обзорные экскурсии по местным достопримечательностям.

В выставке DIMDEX принимают участие военные корабли и подводные лодки разных стран. Они продолжают прибывать в Катар из Италии, Великобритании, Пакистана, султаната Омана. По информации организаторов мероприятия, в нем будут участвовать более 200 международных и национальных компаний, специализирующихся в сфере безопасности и обороны. Будут организованы девять крупных международных павильонов.