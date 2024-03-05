Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» пришёл в Катар для участия в выставке DIMDEX

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота России прибыл в порт Хамад государства Катар для участия в военно-морской выставке DIMDEX-2024.
В церемонии встречи российского военного корабля приняли участие представители посольства России в Дохе и офицеры ВМС Катара.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ, в период стоянки корабля в порту корабль смогут посетить иностранные гости мероприятия. Для экипажа фрегата предусмотрена культурная программа, включающая обзорные экскурсии по местным достопримечательностям.
В выставке DIMDEX принимают участие военные корабли и подводные лодки разных стран. Они продолжают прибывать в Катар из Италии, Великобритании, Пакистана, султаната Омана. По информации организаторов мероприятия, в нем будут участвовать более 200 международных и национальных компаний, специализирующихся в сфере безопасности и обороны. Будут организованы девять крупных международных павильонов.
Также в рамках выставки пройдет Конференция командующих военно-морскими силами на Ближнем Востоке (MENC). Тема конференции — возможности экономического роста на фоне вызовов безопасности и их глобальных последствий.