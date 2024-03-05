Британия призвала Германию передать Киеву Taurus вопреки утечке

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что ей передали аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров (в том числе инспектора BBC Инго Герхартца), который состоялся 19 февраля. Позже Симоньян опубликовала запись беседы и ее расшифровку. Согласно расшифровке офицеры обсуждали возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus и возможность удара по Крымскому мосту, а также присутствие западных военных на территории Украины.