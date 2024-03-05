«Очень важные решения»: глава Башкирии рассказал, чем будет гордиться больше всего

«Ну, во-первых, Башкортостан очень достойно прошел целую череду испытаний, как и вся наша страна, как и все россияне. А в этот период мне довелось быть руководителем республики и принимать очень важные решения. И, могу сказать, что этот период весь, как, впрочем, и всю мою трудовую биографию, я работал ответственно».