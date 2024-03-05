Радий Хабиров рассказал, как Башкирия поддерживает бойцов СВО

Такая инициатива появилась в ответ на предложение от добровольцев сформировать батальон имени Шаймуратова.
«Мы со своей стороны не могли пройти мимо и сразу начали продумывать меры поддержки. <…> Как мне кажется, нам уже удалось создать сбалансированную систему мер поддержки, но эту работу мы продолжим и дальше».
Так, участникам СВО из Башкирии, помимо довольствия от Минобороны России, выплачиваются суточные в 2 тысячи рублей, а также единовременные выплаты. Всего в регионе действует 39 мер поддержки, которые распространяются на бойцов и их семьи: санаторно-курортное лечение, бесплатные детсады и дополнительное образование, сертификаты на газификацию, места для детей в вузах и другие преференции и льготы.
Также бойцы СВО из Башкирии приезжают домой в отпуск и убывают обратно на больших удобных автобусах, которые выделяет республика. Кроме того, военнослужащим помогают волонтеры: они плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь — всего было отправлено более 110 конвоев.