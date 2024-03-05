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Радий Хабиров рассказал, как Башкирия поддерживает бойцов СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров в беседе с «АиФ-Уфа» отметил, что республика по-прежнему реализует меры поддержки бойцам СВО, которые были введены с началом спецоперации. Более того, в регионе помогают и семьям участников СВО.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Такая инициатива появилась в ответ на предложение от добровольцев сформировать батальон имени Шаймуратова.

«Мы со своей стороны не могли пройти мимо и сразу начали продумывать меры поддержки. <…> Как мне кажется, нам уже удалось создать сбалансированную систему мер поддержки, но эту работу мы продолжим и дальше».

сказал Радий Хабиров.

Так, участникам СВО из Башкирии, помимо довольствия от Минобороны России, выплачиваются суточные в 2 тысячи рублей, а также единовременные выплаты. Всего в регионе действует 39 мер поддержки, которые распространяются на бойцов и их семьи: санаторно-курортное лечение, бесплатные детсады и дополнительное образование, сертификаты на газификацию, места для детей в вузах и другие преференции и льготы.

Также бойцы СВО из Башкирии приезжают домой в отпуск и убывают обратно на больших удобных автобусах, которые выделяет республика. Кроме того, военнослужащим помогают волонтеры: они плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь — всего было отправлено более 110 конвоев.