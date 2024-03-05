Радий Хабиров рассказал, как Башкирия поддерживает бойцов СВО

Так, участникам СВО из Башкирии, помимо довольствия от Минобороны России, выплачиваются суточные в 2 тысячи рублей, а также единовременные выплаты. Всего в регионе действует 39 мер поддержки, которые распространяются на бойцов и их семьи: санаторно-курортное лечение, бесплатные детсады и дополнительное образование, сертификаты на газификацию, места для детей в вузах и другие преференции и льготы.