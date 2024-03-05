Воевать не с кем, но денежки не пахнут: В нищей Молдове расходы на оборону уже выросли в четыре раза, хотят еще больше увеличить для «боеспособной» армии

«Нейтралитет — это дорогое удовольствие. Сейчас Молдова не обладает современными ресурсами для реагирования в случае военного конфликта. За 30 лет, по сути, ничего не делалось, ничего не вкладывалось в оборону. Сегодня нашей армии требуется 2% ВВП для достаточно сильной и боеспособной армии. Бюджет страны не может это обеспечить. Для того, чтобы армия соответствовала современным требованиям, мы должны давать ей восемь миллиардов леев в год», — цитирует экс-министра обороны республики Виталия Маринуцу Sputnik Молдова .