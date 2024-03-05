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Хоценко дал ряд поручений из-за наледи на крышах омских домов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании во вторник, 5 марта 2024 года, потребовал усилить контроль за уборкой наледи с крыш зданий и жилых домов и дал ряд соответствующих поручений главам муниципалитетов и ГЖИ, сообщает пресс-служба облправительства.
Источник: РИА "Новости"

«В соцсетях увеличилось количество сообщений, что потепление стало причиной образования наледи на крышах. Прошу мэра Омска, всех глав муниципальных районов и городских округов взять на особый контроль работы по удалению ледяных образований с крыш зданий. Обязательно подключайте к этой работе Государственную жилищную инспекцию. Начинайте заниматься этим с управляющими компаниями — пусть максимально уделяют внимание крышам: убирают наледь и снег. Начинайте эту работу».

отметил Виталий Хоценко

По словам главы региона, организовать соответствующую работу коммунальных служб и управляющих компаний необходимо в срочном порядке.

ЖКХ