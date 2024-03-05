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Майя Санду в Бухаресте примет участие в съезде Европейской народной партии

Президент Молдовы посетит Бухарест, где примет участие в съезде Европейской народной партии.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду пятого и шестого марта будет находиться в Бухаресте с рабочим визитом, передает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что Санду в румынской столице обсудит двустороннее сотрудничество с руководством соседней страны, а также примет участие в съезде Европейской народной партии (ЕНП).

В расписании двухдневного визита президента Молдовы — переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Марчелом Чолаку, а также встреча с представителями молдавской диаспоры в Бухаресте.

Ожидается, что на съезде ЕНП молдавский лидер выступит с речью, а также проведет ряд встреч с главами других государств.

На съезде ЕНП членам политформирования предстоит выбрать основного кандидата от партии на пост председателя Еврокомиссии. Ранее Урсула фон дер Ляйен, представитель германской партии «Христианско-демократический союз», входящей в состав ЕНП, заявила, что намерена вновь баллотироваться на пост главы Европейской комиссии.

В съезде примут участие более 2000 делегатов более чем из 40 стран, среди которых будут главы государств и правительств, председатели партий, входящих в ЕНП, а также европейские комиссары, которые являются частью политической семьи политформирования.

ЕС