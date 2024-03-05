В Башкирии запретят создавать новые скотомогильники

Депутаты башкирского парламента приняли в первом чтении законопроект, касающийся запрета создания новых скотомогильников. Эксплуатировать имеющиеся, где захоронены умеренно опасные биологические отходы, можно будет до 1 января 2030 года, пояснили в Госсобрании.
Старые скотомогильники планируют ликвидировать в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации.
«Одна из задач законопроекта состоит в предупреждении распространения опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Скотомогильники являются, по сути, крупным резервуаром инфекций. Постепенно мы будем отказываться от них и переходить на другие, более современные методы обращения с опасными биологическими отходами».
На сегодняшний день в регионе имеется 877 действующих скотомогильников. Практически все они представляют из себя защищенные биотермические ямы.
Известно, что окончательно поправки в закон примут в апреле.