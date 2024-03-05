В Башкирии запретят создавать новые скотомогильники

«Одна из задач законопроекта состоит в предупреждении распространения опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Скотомогильники являются, по сути, крупным резервуаром инфекций. Постепенно мы будем отказываться от них и переходить на другие, более современные методы обращения с опасными биологическими отходами».