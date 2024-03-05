ТАСС проанализировал публикации мировых СМИ про перехваченный разговор военных ФРГ

В Германии многие СМИ писали о произошедшем как о большом имиджевом скандале. В частности, газета Stuttgarter Nachrichten отмечает, что инцидент стал настоящим позором для структур безопасности ФРГ, а издание Rhein-Zeitung констатирует, что утечка продемонстрировала легкомысленное отношение к событиям на Украине даже высокопоставленных сотрудников Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ).
Французские СМИ в материалах по теме уделили особое внимание ущербу, который публикация нанесла репутации канцлера ФРГ Олафа Шольца среди союзников по НАТО. Так, Le Figaro напоминает, что еще недавно в попытках обосновать отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus Шольц разгласил секретную военную информацию, поставив своих французских и британских партнеров в затруднительное положение. Теперь же канцлер вынужден еще сильнее защищаться под градом критики со стороны союзников, резюмирует газета.
Американские издания сходятся во мнении, что для германских военных инцидент оказался досадным. При этом ряд газет, в том числе The Wall Street Journal, указывает, что из-за утечки разговора поставка Германией ракет Taurus Украине стала менее вероятной.
Британская пресса в один голос говорит о том, что в результате инцидента Лондон и другие союзники стали считать Берлин ненадежным партнером. Часть изданий, в том числе The Daily Telegraph, вторит немецким политикам, которые уже выразили опасения, что скандал будет всего лишь первой в череде крайне унизительных для страны утечек.
В Китае большинство СМИ посчитало, что из-за произошедшего Берлин потерял лицо. Так, газета Xingdao Ribao указывает, что германские офицеры обсуждали детали операций и ударов, будто соглашение о предоставлении ракет уже достигнуто, несмотря на то что канцлер ФРГ исключил возможность предоставления Украине дальнобойных Taurus.