ТАСС проанализировал публикации мировых СМИ про перехваченный разговор военных ФРГ

Британская пресса в один голос говорит о том, что в результате инцидента Лондон и другие союзники стали считать Берлин ненадежным партнером. Часть изданий, в том числе The Daily Telegraph, вторит немецким политикам, которые уже выразили опасения, что скандал будет всего лишь первой в череде крайне унизительных для страны утечек.