Глава Екатеринбурга дал надежду на вторую ветку метро

«Я за то, чтобы метро развивалось. Понятно, что это дорого, но с применением новых технологий стоимость начала снижаться. Мы видим на примере Москвы, Новгорода, Челябинска. Про метро ни в коем случае не забываем, оно есть у нас в планах до 2045 года», — сказал градоначальник.