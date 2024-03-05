Глава Екатеринбурга дал надежду на вторую ветку метро

«Я за то, чтобы метро развивалось. Понятно, что это дорого, но с применением новых технологий стоимость начала снижаться. Мы видим на примере Москвы, Новгорода, Челябинска. Про метро ни в коем случае не забываем, оно есть у нас в планах до 2045 года», — сказал градоначальник.
Он добавил, что при появлении любой возможности власти приступят к реализации проекта. На данный момент этот вопрос упирается в финансирование.
ЕАН писал, что сейчас власти Екатеринбурга вместе с девелоперами прорабатывается возможность строительство станций на Уктусе и Уралмаше. В мэрии отметили, что первоочередная задача — снять напряжение в южной части, на Уктусе. Там может появиться транспортный узел: станция метро и трамвай до Новокольцовского.