На саммит БРИКС в Казани пригласят лидеров ЕАЭС, СНГ и ШОС

Он отметил, что подобный формат проводится не впервые. К примеру, на прошлогодний саммит в Йоханнесбурге были приглашены представители ряда стран Африканского континента. Подобные события хорошо себя зарекомендовали, так как позволяют привлечь к ним страны, которые заинтересованы внести вклад в рассмотрение актуальных вопросов как региональной, так и международной повестки.