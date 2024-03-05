Сергей Кравчук: От слаженной работы жителей, общественных организаций и местных властей зависит наша общая победа

Глава города встретился с представительницами автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества Хабаровского края». Сергей Кравчук рассказал им о той поддержке, которую оказывает администрация города участникам специальной военной операции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Мы готовы помогать участникам СВО и их семьям в режиме 24/7. Ветеранские организации города и волонтеры вяжут теплых вещи для бойцов, а также плетут маскировочные сети, которые очень ценятся в зоне специальной военной операции. Сегодня в школах города их дети получают бесплатное питание, на безвозмездной основе во время каникул они могут посещать лагеря дневного пребывания, жены при необходимости могут обратиться за юридической или психологической помощью в центры работы с населением. Также есть другие меры поддержки. Пока мужья на фронте, мы в тылу стараемся сделать для их родственников все, чтобы их жизнь была комфортней. Мы одна большая семья — об этом сказал наш президент Владимир Владимирович Путин. Мы идем в одном направлении, поэтому у нас все получится. Победа будет за нами», — поделился мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Руководитель организации Ульяна Ногослаева попросила мэра помочь в организации производства маскировочных накидок для снайперов.
«Они плетутся из такого же материала, как и маскировочные сети. У нас, к сожалению, нет помещения для их производства», — сказала руководитель автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества Хабаровского края» Ульяна Ногослаева.
«Давайте мы проработаем этот вопрос с нашим советом ветеранов. Его представители как раз занимаются плетением маскировочных сетей. Думаю, посодействуют и в этом деле. Отмечу, что сети, которые производят в Хабаровске, на хорошем счету. Наши бойцы рассказывают, что даже подразделения из других регионов обращаются к ним с просьбой одолжить им необходимые для сохранения жизней изделия. Поэтому я предлагаю наладить взаимодействие — это поможет в нашей работе для общей Победы», — ответил Сергей Кравчук.
В ходе встречи Ульяна Ногослаева предложила мэру в будущем провести выставку фотографий участников специальной военной операции с животными, которые помогают на фронте.
«Например, там есть собаки, которые сигнализируют нашим воинам о подлетающем квадрокоптере. Также кошки и собаки дарят положительные эмоции бойцам в это суровое время. Чтобы провести выставку, нам необходимо помещение», — сообщила Ульяна Ногослаева.
«Я только за. У нас есть опыт проведения фотовыставок. Так, в городе размещали экспозицию “Жены Героев”. Она вызвала большой резонанс. Мы можем организовать такое мероприятие в Городском дворце культуры, в Музее истории города, в Центре патриотического воспитания, или в кинотеатрах. Если вы готовы, то давайте проработаем этот вопрос», — сказал Сергей Кравчук.
В конце встречи мэр Хабаровска и представительницы Комитета семей воинов Отечества Хабаровского края договорились о сотрудничестве. Глава города поздравил женщин с наступающим 8 Марта и подчеркнул, что готов помогать организации в начинаниях, которые будут полезны участникам СВО и их семьям.