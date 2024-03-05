Сергей Кравчук: От слаженной работы жителей, общественных организаций и местных властей зависит наша общая победа

«Мы готовы помогать участникам СВО и их семьям в режиме 24/7. Ветеранские организации города и волонтеры вяжут теплых вещи для бойцов, а также плетут маскировочные сети, которые очень ценятся в зоне специальной военной операции. Сегодня в школах города их дети получают бесплатное питание, на безвозмездной основе во время каникул они могут посещать лагеря дневного пребывания, жены при необходимости могут обратиться за юридической или психологической помощью в центры работы с населением. Также есть другие меры поддержки. Пока мужья на фронте, мы в тылу стараемся сделать для их родственников все, чтобы их жизнь была комфортней. Мы одна большая семья — об этом сказал наш президент Владимир Владимирович Путин. Мы идем в одном направлении, поэтому у нас все получится. Победа будет за нами», — поделился мэр Хабаровска Сергей Кравчук.